Что скрывает ваш партнер? 50% россиян делают это

Общество

Половина опрошенных россиян удаляла переписки в социальных сетях, чтобы вторая половинка их не увидела, а 45% проверяли гаджеты партнера, чтобы убедиться в его верности. Такие данные приводит дейтинг-сервис VK Знакомства на основании проведенного исследования, с текстом которого ознакомилась Pravda.Ru.

Как справиться с одиночеством в паре
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Половина респондентов проводила тайные расследования через соцсети, чтобы выяснить, кому партнер ставит лайки и пишет комментарии. 45% решались на более серьезный шаг — втайне проверяли телефон своего партнера", — говорится в исследовании.

Скрытные проверки часто приводили к неприятным открытиям: у 36% был флирт на стороне, у каждого пятого — договоренности о романтических встречах, 18% нашли переписки с бывшими, а 14% увидели обсуждения себя за спиной, рассказали специалисты VK Знакомств.

"Четверть опрошенных сталкивались с ситуацией, когда партнер брал их телефон без спроса. А 26% сами отдавали свои гаджеты, чтобы избранник мог убедиться в их верности. При этом половина респондентов когда-либо удаляла переписки, чтобы скрыть нежелательное общение", — добавили эксперты.

По данным аналитиков, половина участников опроса не позволяет партнеру заглядывать в телефон. Чуть меньше (43%) согласны на проверку при условии взаимного согласия. При этом уровень открытости сильно различается: 21% готовы предоставить пароль от телефона, 20% разрешают просмотр фото и видеоархива, 14% делятся геолокацией и историей браузера, а 12% доверяют свои переписки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
