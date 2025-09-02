Забудьте о кремах: образование – вот секретный антивозрастной компонент

Американские исследователи сделали необычное открытие — биологический возраст людей с высшим или средним профессиональным образованием меньше, чем у их сверстников, кто закончил только школу.

Речь идет именно о биологическом возрасте: то есть о реальном состоянии "молодости" клеток и систем организма. Его вычисляют по специальным маркерам, меткам в генах.

Ученые проанализировали их у 14 тысяч человек, сравнивая показатели населения 80-х годов 20 века и у современников — за 2015-2018 годы.

Оказалось, что люди с высшим и средним образованием были "моложе" необразованных ровесников на 2-3 года.

Каждый дополнительный год учебы тормозит старение на 2-3%.

У людей с высшим образованием меньше хронического стресса, так как больше инструментов для управления им.

