Забудьте о кремах: образование – вот секретный антивозрастной компонент

Американские исследователи сделали необычное открытие — биологический возраст людей с высшим или средним профессиональным образованием меньше, чем у их сверстников, кто закончил только школу.
Речь идет именно о биологическом возрасте: то есть о реальном состоянии "молодости" клеток и систем организма. Его вычисляют по специальным маркерам, меткам в генах.
Ученые проанализировали их у 14 тысяч человек, сравнивая показатели населения 80-х годов 20 века и у современников — за 2015-2018 годы.
Оказалось, что люди с высшим и средним образованием были "моложе" необразованных ровесников на 2-3 года.
Каждый дополнительный год учебы тормозит старение на 2-3%.
У людей с высшим образованием меньше хронического стресса, так как больше инструментов для управления им.
Уточнения
Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.
