Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, который заменял еду кочевникам: густой, солёный и питательный, как целая трапеза
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке
Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька
Лишённый российского гражданства комик объяснил, почему не хочет жить в США
Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска
Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя

Английский по-новому: 27% россиян нашли неожиданный способ подтянуть язык

1:42
Общество

27% россиян смотрят фильмы и сериалы в оригинальной озвучке для изучения иностранного языка. Соответствующие данные следуют из исследования, подготовленного онлайн-школой Skyeng совместно с онлайн-кинотеатром KION к 1 сентября. Pravda.Ru ознакомилась с текстом этого исследования.

Урок иностранного языка для детей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урок иностранного языка для детей

По данным опроса, 13% респондентов выбирают просмотр видеоконтента на иностранном языке, ещё 19% смотрят фильмы и сериалы с русскими субтитрами. Всего в оригинальной озвучке кино смотрят 41% опрошенных.

Почти 27% используют просмотр кино и сериалов на иностранном языке как способ прокачать навыки, столько же предпочитают занятия с преподавателями. Чаще всего изучают английский язык (27%), также популярны китайский (6%) и испанский (3%) языки.

"Фильмы и сериалы отличный способ подтянуть язык, но важно правильно выбирать формат. Если вы только начинаете изучать язык по кино, начните смотреть уже знакомые вам фильмы с субтитрами на нужном языке: это снизит стресс и позволит сконцентрироваться на новых словах. На среднем уровне полезно убирать субтитры и переключаться на оригинальную озвучку, чтобы привыкать к живой речи. А тем, кто чувствует себя уверенно, стоит практиковаться на новых жанрах и актерах с разным акцентом", — отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Она также подчеркнула, что постепенный переход делает обучение естественным и приятным.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке
Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька
Лишённый российского гражданства комик объяснил, почему не хочет жить в США
Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска
Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя
Дорога длиною в смерть — почему Долгую прогулку называют самой жестокой экранизацией Кинга
Шокирующее убийство депутата разоблачает семейные трагедии на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.