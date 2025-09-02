Английский по-новому: 27% россиян нашли неожиданный способ подтянуть язык

27% россиян смотрят фильмы и сериалы в оригинальной озвучке для изучения иностранного языка. Соответствующие данные следуют из исследования, подготовленного онлайн-школой Skyeng совместно с онлайн-кинотеатром KION к 1 сентября. Pravda.Ru ознакомилась с текстом этого исследования.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Урок иностранного языка для детей

По данным опроса, 13% респондентов выбирают просмотр видеоконтента на иностранном языке, ещё 19% смотрят фильмы и сериалы с русскими субтитрами. Всего в оригинальной озвучке кино смотрят 41% опрошенных.

Почти 27% используют просмотр кино и сериалов на иностранном языке как способ прокачать навыки, столько же предпочитают занятия с преподавателями. Чаще всего изучают английский язык (27%), также популярны китайский (6%) и испанский (3%) языки.

"Фильмы и сериалы отличный способ подтянуть язык, но важно правильно выбирать формат. Если вы только начинаете изучать язык по кино, начните смотреть уже знакомые вам фильмы с субтитрами на нужном языке: это снизит стресс и позволит сконцентрироваться на новых словах. На среднем уровне полезно убирать субтитры и переключаться на оригинальную озвучку, чтобы привыкать к живой речи. А тем, кто чувствует себя уверенно, стоит практиковаться на новых жанрах и актерах с разным акцентом", — отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Она также подчеркнула, что постепенный переход делает обучение естественным и приятным.