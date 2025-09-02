Гаджеты стирают память тише, чем болезнь: тревожный эффект повседневных привычек

Постоянное использование нейросетевых помощников и цифровых устройств может ослаблять когнитивные функции человека и формировать зависимость от технологий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный психолог Алексей Захаров.\r\n\r\n"Любой помощник, будь то нейросетевой или живой, берет на себя то, что человек мог бы сделать сам. Если он делает за вас то, что вы могли бы выполнить самостоятельно, происходит атрофирование возможностей. Например, нарушается память, способность считать, сравнивать и критически оценивать информацию", &mdash; пояснил эксперт.\r\n\r\nЗахаров отметил, что такие процессы особенно опасны для детей, активно использующих цифровые технологии.\r\n\r\n"Мозг экономит энергию, отключая то, что не используется. Если мы не тренируем память и навыки самостоятельно, они постепенно теряются. Это напрямую связано с риском болезней Паркинсона и Альцгеймера", &mdash; добавил психолог.\r\n\r\nОн также рассказал, как современные гаджеты заменяют базовые когнитивные функции: хранение номеров, счета, элементарные сравнения и логические операции.\r\n\r\n"Раньше человек держал в памяти десяток-два телефонных номеров, считал и сравнивал в уме. Сегодня все делает техника, а наши способности ослабевают. Мы перестаем критически оценивать информацию и доверяем всему, что нам подают", &mdash; отметил Захаров.\r\n\r\nЭксперт подчеркнул, что технологии должны использоваться как вспомогательный инструмент, а не замена умственным усилиям человека.\r\n\r\n"Важно сохранять собственные навыки и тренировать мозг. Помощники нужны, чтобы облегчать работу, но не выполнить ее полностью за вас", &mdash; заключил психолог.\r\n