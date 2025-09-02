Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономить на колонке — расходовать в сервисе: счёт за дешёвый бензин приходит позже
Vogue меняет лицо: раскрыто, кто займёт место Анны Винтур после 37 лет правления
Прощай, традиционная колбаска: производители готовятся к повышению цен и изменению рецептур
Антиоксиданты есть, но кишечник возражает: когда полезный фрукт превращается в источник токсинов
На этом закончим: Марина Федункив объяснила, почему скрывает сына от публики
Каждый сантиметр важен: как обувь в становой тяге влияет на амплитуду и ваш результат
Недосып крадёт жизнь по кусочкам: как превратить спальню в источник сил и бодрости
Голова ворона из золота указывает на тайный культ — что скрывал англосаксонский ритуал
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех

Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт

1:32
Общество

Неправильное использование кредитных карт часто приводит к серьезным финансовым потерям, особенно если держатели карт не учитывают сроки и условия платежей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Лежава.

Интернет-шопинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Интернет-шопинг

Эксперт пояснил, что основная скрытая ловушка кредитных карт связана с длительным льготным периодом, когда разрешено оплачивать только минимальный платеж или вовсе отложить погашение.

"Многие держатели карт считают, что раз можно платить минимальные суммы или вообще не платить определенное время, проблем не будет. Но по окончании льготного периода начинают начисляться высокие штрафные проценты, и задолженность быстро увеличивается", — отметил Лежава.

Он добавил, что часто пользователи кредиток не оценивают свои возможности по погашению долгов.

"Часто люди берут кредит, не оценивая свои возможности по его погашению. Некоторые просто не просчитывают, как и из чего будут отдавать деньги, хотя им предлагают посчитать платежи. Есть и те, кто вынужден использовать кредиты для закрытия текущих потребностей — это уже осознанный шаг, а не ловушка", — добавил эксперт.

Лежава также обратил внимание на недостаточный уровень финансовой грамотности.

"Многие совершают расходы, не оценивая последствия. Даже небольшая покупка на кредитке может превратиться в крупную задолженность, если вовремя не внести платеж", — пояснил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Хардгейнеры ломают законы фитнеса: почему их мышцы растут иначе, чем у всех
Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт
Создатели Доктора Кто оставили интригу: бывший шоураннер сериала о роли Билли Пайпер в новой эре
Три державы за руки: сигнал, который услышали далеко за пределами Азии
Красивые ногти или здоровые? Цена выбора, о которой молчат
Намажь и удиви: лёгкая закуска из привычных овощей, которая смотрится, как ресторанное блюдо
Через заднюю дверь: Hyundai готовит почву для возвращения в Россию
Миф о вреде позднего ужина разрушен: что можно есть перед сном
На колоннах московского метро спрятаны отпечатки существ, живших сотни миллионов лет назад
Когда кислорода меньше, а рисков больше: один бокал вина портит весь перелёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.