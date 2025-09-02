Раскрыты самые частые ошибки держателей кредитных карт

Неправильное использование кредитных карт часто приводит к серьезным финансовым потерям, особенно если держатели карт не учитывают сроки и условия платежей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Лежава.

Эксперт пояснил, что основная скрытая ловушка кредитных карт связана с длительным льготным периодом, когда разрешено оплачивать только минимальный платеж или вовсе отложить погашение.

"Многие держатели карт считают, что раз можно платить минимальные суммы или вообще не платить определенное время, проблем не будет. Но по окончании льготного периода начинают начисляться высокие штрафные проценты, и задолженность быстро увеличивается", — отметил Лежава.

Он добавил, что часто пользователи кредиток не оценивают свои возможности по погашению долгов.

"Часто люди берут кредит, не оценивая свои возможности по его погашению. Некоторые просто не просчитывают, как и из чего будут отдавать деньги, хотя им предлагают посчитать платежи. Есть и те, кто вынужден использовать кредиты для закрытия текущих потребностей — это уже осознанный шаг, а не ловушка", — добавил эксперт.

Лежава также обратил внимание на недостаточный уровень финансовой грамотности.

"Многие совершают расходы, не оценивая последствия. Даже небольшая покупка на кредитке может превратиться в крупную задолженность, если вовремя не внести платеж", — пояснил он.