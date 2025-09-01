Блог как новая визитка: почему работодатели обращают на него внимание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Общество

Блогерский опыт и активность в социальных сетях помогают молодежи развивать профессиональные навыки и повышают конкурентоспособность на рынке труда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Блогеры вместо учителей
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогеры вместо учителей

Эксперт пояснил, что через блогинг молодые люди развивают коммуникативные навыки, маркетинговые компетенции, мультизадачность и стрессоустойчивость.

"Навыки общения, дикция, невербалика — все это прокачивается через регулярное взаимодействие с аудиторией. Вы создаете контент, верстаете, работаете с рекламой, следите за юридическими аспектами — все одновременно", — отметил Мурадян.

Эксперт также обратил внимание на аналитическое мышление и готовность к профессиональной среде.

"Молодые люди наблюдают за конкурентами, анализируют тренды, учатся грамотно писать и быстро реагировать на комментарии. Это формирует готовность к профессиональной среде и умение работать в условиях давления", — добавил Мурадян.

Он подчеркнул, что блогерский опыт не мешает трудоустройству в компании, а может дополнять профильные навыки.

"Опыт ведения блога не противоречит трудоустройству в компании, он дополняет профессиональные навыки и может стать преимуществом при найме. Но ключевыми остаются базовые компетенции и профильный опыт", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
