Блог как новая визитка: почему работодатели обращают на него внимание

Блогерский опыт и активность в социальных сетях помогают молодежи развивать профессиональные навыки и повышают конкурентоспособность на рынке труда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.
Эксперт пояснил, что через блогинг молодые люди развивают коммуникативные навыки, маркетинговые компетенции, мультизадачность и стрессоустойчивость.
"Навыки общения, дикция, невербалика — все это прокачивается через регулярное взаимодействие с аудиторией. Вы создаете контент, верстаете, работаете с рекламой, следите за юридическими аспектами — все одновременно", — отметил Мурадян.
Эксперт также обратил внимание на аналитическое мышление и готовность к профессиональной среде.
"Молодые люди наблюдают за конкурентами, анализируют тренды, учатся грамотно писать и быстро реагировать на комментарии. Это формирует готовность к профессиональной среде и умение работать в условиях давления", — добавил Мурадян.
Он подчеркнул, что блогерский опыт не мешает трудоустройству в компании, а может дополнять профильные навыки.
"Опыт ведения блога не противоречит трудоустройству в компании, он дополняет профессиональные навыки и может стать преимуществом при найме. Но ключевыми остаются базовые компетенции и профильный опыт", — заключил эксперт.
