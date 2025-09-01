Ваш кошелек худеет не из-за цен: вот куда исчезает бюджет незаметно

Чаще всего при попытках сэкономить люди ошибочно сокращают расходы на досуг и здоровье, не понимая, куда действительно уходят их средства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

"До 30% бюджета расходуется на непонятные траты, на вещи, которые на самом деле не нужны. При этом люди сокращают расходы на то, что действительно важно для здоровья и досуга", — пояснила эксперт.

Никитина выделила два ключевых направления экономии: учет расходов и отказ от необязательных затрат на статусные вещи.

"Например, многие слишком тратят на автомобили или гаджеты ради статуса, хотя они не нужны для работы. Иногда выгоднее пересмотреть транспорт или вложить деньги в депозит, аренду или недвижимость", — отметила она.

Финансовый эксперт подчеркнула, что важно сохранять радость жизни.

"Каждый человек имеет свою "несущую конструкцию" — мечту или привычку, которая дает удовольствие. Экономия не должна касаться этого. Зато можно оптимизировать все остальные траты", — пояснила Никитина.

По словам эксперта, планирование бюджета может быть простым и гибким.

"Кому-то удобнее вести учет в блокноте, кому-то в Excel, кому-то — через приложения. Главное — честно фиксировать доходы и расходы, анализировать их и постепенно оптимизировать", — рассказала финансовый эксперт.

Эксперт добавила, что финансовая подушка безопасности — ключ к спокойствию.

"Даже небольшие накопления сегодня станут опорой для будущей пенсии. Чем раньше начать, тем проще поддерживать качество жизни", — заключила Никитина.