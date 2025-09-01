Невинный букет или взятка? Как не подставить педагога подарком на 1 сентября

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Общество

Дарить учителям подарки дороже трех тысяч рублей опасно, так как это может расцениваться как взятка. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

учитель в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель в школе

Юрист подчеркнула, что превышение этой суммы может обернуться неприятностями как для педагога, так и для родителей.

"Подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей могут квалифицироваться как взятка. Со стороны учителя это будет получение взятки, а со стороны родителей или иных лиц — ее дача", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что родители и родственники школьников должны проявлять осторожность, чтобы "не подставить ни себя, ни педагогов".

"Учителя — государственные служащие, и их деятельность регулируется законом о государственной службе и законом о противодействии коррупции. Иногда, казалось бы, благие намерения могут привести к нежелательным последствиям", — добавила Айвар.

По словам эксперта, уместными считаются недорогие символические подарки: цветы, книги, альбомы, совместные фотографии, небольшие сладости.

"Например, торт, который можно разделить вместе с классом, или памятный альбом будут правильным выбором. Такие подарки не переходят границу закона и оставляют добрую память", — отметила она.

Айвар также подчеркнула, что установленный законом предел стоимости подарков действует не только на 1 сентября, но и на все другие праздники, когда принято поздравлять учителей: Новый год, 8 Марта, Последний звонок и другие даты.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
