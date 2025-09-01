Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей

Начало учебного года часто становится источником стресса для школьников, и родители могут существенно облегчить адаптацию детей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Варвара Кокурина.
"Главное — правильно подготовить ребенка к школьному режиму и не перегружать его. Если первоклассник сразу же идет на занятия, балет, бассейн, английский, китайский и дополнительные курсы, это создает лишний стресс. Нужно вводить режим плавно", — пояснила эксперт.
Она отметила, что стресс не всегда проявляется явно.
"Если ребенок жалуется на боли в животе или ногах, часто болеет или категорически отказывается идти в школу — это сигнал, что с адаптацией что-то не так. Сначала разговариваем с ребенком, потом при необходимости обсуждаем ситуацию со школой", — добавила Кокурина.
Психолог подчеркнула, процесс привыкания к школе может длиться от нескольких месяцев до года.
"Важно дать ребенку время, поддерживать его и создавать позитивные моменты: новые пеналы, яркие ручки или легкие радости, которые мотивируют идти в школу. Все это помогает детям легче адаптироваться", — заключила Кокурина.
