Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей

Начало учебного года часто становится источником стресса для школьников, и родители могут существенно облегчить адаптацию детей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Варвара Кокурина.

ребенок не хочет в школу
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Главное — правильно подготовить ребенка к школьному режиму и не перегружать его. Если первоклассник сразу же идет на занятия, балет, бассейн, английский, китайский и дополнительные курсы, это создает лишний стресс. Нужно вводить режим плавно", — пояснила эксперт.

Она отметила, что стресс не всегда проявляется явно.

"Если ребенок жалуется на боли в животе или ногах, часто болеет или категорически отказывается идти в школу — это сигнал, что с адаптацией что-то не так. Сначала разговариваем с ребенком, потом при необходимости обсуждаем ситуацию со школой", — добавила Кокурина.

Психолог подчеркнула, процесс привыкания к школе может длиться от нескольких месяцев до года.

"Важно дать ребенку время, поддерживать его и создавать позитивные моменты: новые пеналы, яркие ручки или легкие радости, которые мотивируют идти в школу. Все это помогает детям легче адаптироваться", — заключила Кокурина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
