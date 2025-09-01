Как прошла акция Казаки — слава и доблесть России

В преддверии Дня российского казачества, который проходит сегодня, 1 сентября, Центральный музей российского казачества организовал масштабную культурно-просветительскую акцию "Казаки — слава и доблесть России".

Фото: Правда.Ру by Антон Бекетов Акция "Казаки-слава и доблесть России"

Мероприятие состоялось в историческом здании в Большом Левшинском переулке, где расположен один из филиалов Государственного исторического музея. Гостям представили насыщенную программу, охватывающую культурное, историческое и духовное наследие казаков.

Музыка, история и казачьи традиции

Одним из ярких моментов акции стали выступления творческих казачьих коллективов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Концертная часть сопровождалась экскурсиями, в ходе которых сотрудники музея рассказали о многовековой истории казачества и судьбе Дома Дворцового ведомства.

Посетители смогли увидеть редкие награды, ордена и медали, а также ознакомиться с уникальной коллекцией холодного оружия, сопровождаемой рассказом гида об эволюции казачьего вооружения.

Донская икона — духовный символ казачества

Особое внимание вызвал экспонат с особой исторической и духовной ценностью — икона Донской Божией Матери, принадлежавшая одному из основателей Государственного исторического музея Ивану Забелину.

"В седьмом зале нашего музея находится уникальнейший образ Донской Божией Матери. По преданию, он вернулся сюда спустя долгое время. Икона прекрасно сохранилась, и многие посетители, разбирающиеся в иконописи, это подтверждают", — отметила заведующая отделом Центрального музея российского казачества Ирина Повх.

Для многих казаков этот образ и сегодня остаётся символом духовного единства и связи поколений.

Театрализованное представление: "Сватовство в казачьем доме"

Традиции ожили не только в рассказах и экспонатах. Гости музея стали участниками театрализованного действа — постановки "Сватовство в казачьем доме", позволившей прочувствовать атмосферу казачьего быта и семейных обычаев.

Историческая правда сильнее мифов

Ирина Повх подчеркнула значимость подлинной исторической информации о казачестве, особенно в условиях, когда в обществе распространяются искажённые представления о роли казаков в истории России: "Для нас принципиально важно, чтобы история российского казачества оставалась подлинной, а не превращалась в набор мифов и легенд. Задача музея — сохранить и передать правду о тех, кто веками стоял на страже Отечества".

Воспитание молодёжи через казачий пример

Методист по музейно-образовательной деятельности Дмитрий Иванов подчеркнул, что акция стала началом нового этапа в работе музея: "Сегодняшнее мероприятие позиционирует те новые направления, которыми планирует заниматься музей: тематические программы, абонементы, экскурсии. Всё это направлено на воспитание молодого поколения. Подвиги казаков — это ориентир, ведь ни один значимый военный поход в истории страны не обходился без их участия".