Купили и пожалели: эти товары не вернуть даже с упаковкой

1:18
Общество

В России существуют определенные правила возврата товаров и услуг, включая ситуации, когда чек утерян. О том, что важно помнить при совершении покупок, в беседе с Pravda.Ru напомнил юрист Юрий Капштык.

Кража в супермаркете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кража в супермаркете

Он отметил, что вернуть можно не все товары: предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, растения и животные не подлежат возврату. Для технически сложной продукции (компьютеры, телефоны и бытовая техника) необходима проверка, подтверждающая производственный брак, а не повреждение по вине покупателя.

"В частных клиниках вы можете вернуть деньги за некачественно оказанную услугу либо потребовать ее повторного предоставления. Но этот процесс достаточно трудоемкий и сложный", — пояснил эксперт.

Он добавил, что при возврате компьютеров и телефонов без чека продавцы могут проверить дату покупки по внутренним системам магазина, а также убедиться в отсутствии повреждений. Важно, чтобы упаковка и товарный вид сохранялись.

"Без чека обратиться можно, но придется подтвердить покупку другим способом — по карте или штрих-коду. Все зависит от конкретной ситуации и политики магазина", — подчеркнул Капштык.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
