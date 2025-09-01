Купили и пожалели: эти товары не вернуть даже с упаковкой

В России существуют определенные правила возврата товаров и услуг, включая ситуации, когда чек утерян. О том, что важно помнить при совершении покупок, в беседе с Pravda.Ru напомнил юрист Юрий Капштык.

Он отметил, что вернуть можно не все товары: предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее белье, растения и животные не подлежат возврату. Для технически сложной продукции (компьютеры, телефоны и бытовая техника) необходима проверка, подтверждающая производственный брак, а не повреждение по вине покупателя.

"В частных клиниках вы можете вернуть деньги за некачественно оказанную услугу либо потребовать ее повторного предоставления. Но этот процесс достаточно трудоемкий и сложный", — пояснил эксперт.

Он добавил, что при возврате компьютеров и телефонов без чека продавцы могут проверить дату покупки по внутренним системам магазина, а также убедиться в отсутствии повреждений. Важно, чтобы упаковка и товарный вид сохранялись.

"Без чека обратиться можно, но придется подтвердить покупку другим способом — по карте или штрих-коду. Все зависит от конкретной ситуации и политики магазина", — подчеркнул Капштык.