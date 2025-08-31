Борьба с сорняками: как дачников будут наказывать за нескошенный участок

Дачникам, участок которых зарос травой, будут штрафовать по нескольким статьям.
Еще наказывать будут за нарушение противопожарных правил.
Эти же правила обязывают косить траву.
Одного из жителей Краснодарского края уже проучили. На его участке загорелась трава, после чего приехали пожарные и все потушили.
После инцидента инспектор пожарного надзора оштрафовал хозяина земли на 10 тысяч рублей.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
