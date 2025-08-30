Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи

Учёные доказали, что пары расстаются из-за частых "залипаний" в телефон.

Особенно от фаббинга партнёра страдают люди с тревожным типом привязанности, уверены эксперты. В исследовании приняли участие 196 взрослых, которые состоят в отношениях до 6 месяцев.

10 дней они вели онлайн-дневники, в которых писали, как часто их возлюбленный отвлекался на телефон, а также свою реакцию на это.

Выяснилось, что в дни интенсивного фаббинга люди чувствовали больше злости и тревоги, при этом уровень удовлетворенности отношениями заметно снижался.

Даже люди с избегающим типом привязанности, которым нужна дистанция в отношениях, во время фаббинга отмечали хотели получить побольше внимания от партнера.

Ученые советуют понимать, что постоянное использование гаджетов разрушает эмоциональную связь в паре.

