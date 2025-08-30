Цены на цветы к 1 сентября взлетели: сколько стоит букет и как можно сэкономить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

На День знаний букет цветов в среднем обойдется в 4 тысячи рублей, это на 9% больше, чем в 2024 году.

Школьник
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Школьник

"Цветы подорожали из-за трудностей с логистикой, поскольку европейские поставки идут через Казахстан, в основном же цветы закупаются в Китае", — рассказала Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов.

По её мнении, российские цветы по цене почти не отличаются от импортных, на стоимости сказывается отопление, освещение, горюче-смазочные материалы.

А вот ажиотажный спрос к 1 сентября поднял стоимость примерно на 20%. И ожидать очередного подъема стоит ждать к выходным, сообщает KP. RU.

Узнайте, что сейчас модно дарить педагогам вместо банальных цветочных букетов.

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
