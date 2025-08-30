Тьма пришла в Курскую область: 17 тысяч человек остались без света из-за ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на подстанцию в Рыльском районе Курской области без электричества остались около 17,1 тысячи жителей приграничных территорий, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, обстрел города Рыльска привел к повреждению линии электропередач подстанции "Рыльск 110 кВ". Это вызвало перебои в подаче электроэнергии в трех районах — Рыльском, Глушковском и Кореневском, которые зависят от данной подстанции. Отключение затронуло значительное число потребителей, проживающих в этих муниципалитетах.

Врио губернатора заверил, что власти предпримут все возможные меры для скорейшего восстановления энергоснабжения в пострадавших районах.

Кроме того, в результате атаки пострадали жилые и хозяйственные постройки. В частности, в хуторе Фонов были повреждены фасад и окна двухэтажного многоквартирного дома, а также прилегающая к нему хозяйственная постройка.

Ры́льский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на западе Курской области России.

