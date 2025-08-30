Корги захватили ВДНХ: первый парад коротконогих красавцев в Москве

На территории ВДНХ в Москве состоялось необычное мероприятие — первый в истории парад собак породы корги, о чем было объявлено в официальном Telegram-канале выставочного комплекса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

Организаторы сообщили, что это событие стало частью инициативы по созданию комфортной среды для владельцев домашних животных. В рамках парада собаки породы корги вместе со своими хозяевами прошли по главной аллее ВДНХ, привлекая внимание посетителей и создавая праздничную атмосферу.

Уточнения

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, крупнейший выставочный комплекс в городе.

