Корги захватили ВДНХ: первый парад коротконогих красавцев в Москве

Общество

На территории ВДНХ в Москве состоялось необычное мероприятие — первый в истории парад собак породы корги, о чем было объявлено в официальном Telegram-канале выставочного комплекса.

Организаторы сообщили, что это событие стало частью инициативы по созданию комфортной среды для владельцев домашних животных. В рамках парада собаки породы корги вместе со своими хозяевами прошли по главной аллее ВДНХ, привлекая внимание посетителей и создавая праздничную атмосферу.

Уточнения

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, крупнейший выставочный комплекс в городе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
