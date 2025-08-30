России нужны герои науки: Путин резко увеличил выплаты талантам

С нового года в России увеличится число стипендий, предназначенных для ученых, конструкторов и технологов, которые внесли значительный вклад в разработку передовых технологий и создание современного вооружения, военной и специальной техники, направленных на укрепление обороноспособности и безопасности страны.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, общее количество таких выплат для специалистов вырастет с 500 до 650 в год, а их размер составит 800 тысяч рублей.

Кроме того, изменения затронут и молодых сотрудников, работающих в организациях, выполняющих государственные заказы. Для специалистов в возрасте до 35 лет, которые внесли заметный вклад в разработку инновационных технологий и создание новых образцов вооружения, число стипендий увеличится с 1500 до 1950 в год. Размер каждой такой выплаты составит 500 тысяч рублей.

Все нововведения, предусмотренные указом, начнут действовать с 1 января 2026 года.

