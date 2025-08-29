Минфин РФ взорвал рынок: теперь сигареты и кальянный табак станут золотыми

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Кабинет министров России принял решение, направленное на борьбу с нелегальной табачной продукцией, утвердив порядок установления минимальной стоимости для ряда её видов.

Как сообщили в Министерстве финансов, новые правила начнут действовать с марта 2026 года и затронут девять категорий товаров, включая табак для трубок и кальянов.

Согласно информации ведомства, постановление, разработанное Минфином, призвано сократить объёмы контрафактной продукции на рынке. В министерстве уточнили, что с 1 марта 2026 года минимальная стоимость будет введена для таких изделий, как трубочный табак, тонкорезанный курительный табак, а также нюхательный, жевательный табак и табак для кальянов.

Кроме того, в перечень вошли сигары, сигариллы, биди — тонкие сигареты, изготовленные из необработанных табачных листьев с добавлением трав, — и кретек, представляющие собой сигареты с табаком и измельчённой гвоздикой.

В Минфине пояснили, что конкретные значения минимальных цен будет определять Министерство сельского хозяйства. Эти данные должны быть размещены на официальном сайте ведомства не позднее 1 февраля 2026 года. В министерстве также напомнили, что ранее аналогичные меры уже были введены для продукции, содержащей никотин, и начали действовать с 1 сентября 2024 года.

Как отметили в ведомстве, принятое решение стало частью реализации обновлённых положений федерального закона, регулирующего производство и оборот табачных изделий, продукции и сырья, который был утверждён в мае 2025 года.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
