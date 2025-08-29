Без вести пропавшие больше не будут забыты: государство сделало невозможное

Кабинет министров России принял решение о расширении функций фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников специальной военной операции и их близких.
Соответствующий документ, подписанный главой правительства Михаилом Мишустиным, доступен для ознакомления.
Согласно обновлённым положениям, внесённым в устав организации, теперь помощь смогут получать родственники военнослужащих, чьё местонахождение неизвестно в связи с участием в СВО, а также тех, кто официально признан безвестно отсутствующим по этой причине.
В перечень мер поддержки вошли консультации психологов и психотерапевтов, помощь в оформлении социальных льгот, предоставление бесплатных юридических услуг, а также содействие в решении вопросов, связанных с проведением генетических исследований для установления личности.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин — российский государственный и политический деятель, экономист.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.