Министерство просвещения России разработало и разослало в регионы страны методические материалы, посвящённые использованию отечественного кинематографа в школьной программе, а также представило перечень из 100 фильмов, созданных выдающимися российскими режиссёрами, сообщило ведомство на своём сайте.
Согласно информации, эти рекомендации направлены на то, чтобы через шедевры российского кино укреплять у школьников традиционные ценности, развивать их эстетическое восприятие, расширять культурные горизонты и формировать чувство национальной идентичности, опираясь на лучшие образцы кинематографического искусства.
В министерстве уточнили, что основой для методических материалов послужил список из 100 фильмов, составленный Советом при Президенте РФ по культуре и искусству.
В этот перечень вошли картины, созданные режиссёрами, чьё мастерство и авторитет подтверждены временем.
По данным ведомства, школы уже готовы интегрировать эти фильмы в образовательный процесс на всех уровнях, включая такие предметы, как литературное чтение, литература, история, изобразительное искусство и музыка. Среди включённых в список кинокартин упоминаются такие работы, как "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и многие другие.
Министерство просвещения Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти России в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.