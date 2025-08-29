100 фильмов, которые изменят российских школьников — Минпрос РФ

Министерство просвещения России разработало и разослало в регионы страны методические материалы, посвящённые использованию отечественного кинематографа в школьной программе, а также представило перечень из 100 фильмов, созданных выдающимися российскими режиссёрами, сообщило ведомство на своём сайте.

Согласно информации, эти рекомендации направлены на то, чтобы через шедевры российского кино укреплять у школьников традиционные ценности, развивать их эстетическое восприятие, расширять культурные горизонты и формировать чувство национальной идентичности, опираясь на лучшие образцы кинематографического искусства.

В министерстве уточнили, что основой для методических материалов послужил список из 100 фильмов, составленный Советом при Президенте РФ по культуре и искусству.

В этот перечень вошли картины, созданные режиссёрами, чьё мастерство и авторитет подтверждены временем.

По данным ведомства, школы уже готовы интегрировать эти фильмы в образовательный процесс на всех уровнях, включая такие предметы, как литературное чтение, литература, история, изобразительное искусство и музыка. Среди включённых в список кинокартин упоминаются такие работы, как "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и многие другие.

