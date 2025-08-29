Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной

QR-революция в школьных столовых: теперь родители всё увидят сами

3:04
Общество

Народный фронт совместно с Министерством просвещения России запускает новую инициативу, направленную на контроль качества питания в школах, с использованием QR-кодов, сообщили в пресс-службе общественной организации.

Дети в школе
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дети в школе

Согласно информации, в более чем 40 тысячах школ по всей стране будут размещены специальные плакаты, содержащие QR-коды. С их помощью родители, законные представители и сами учащиеся смогут быстро отправлять в систему "ОНФ.Помощь" отзывы о качестве горячего питания, а также прикреплять фотографии.

На каждом таком плакате будут указаны название и адрес школы, уникальный QR-код и краткая инструкция, объясняющая, как подать жалобу, предложение или выразить благодарность. Все обращения будут поступать в Народный фронт, а затем передаваться в региональные управления образования для анализа и принятия мер.

В пресс-службе отметили, что организация питания в школах, где дети проводят значительную часть дня, является одной из ключевых забот родителей и приоритетной задачей для ведомства. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что важно предоставить родителям возможность активно участвовать в контроле за школьным питанием, а информация о нём должна быть прозрачной и доступной.

По его мнению, такой подход позволяет оперативно учитывать пожелания родителей, что в конечном итоге способствует улучшению качества питания школьников.

В случаях, когда возникают сложные или массовые проблемы, Народный фронт будет привлекать к их решению членов Координационного совета по питанию. Они проведут общественные проверки и помогут урегулировать спорные ситуации между родителями и образовательными учреждениями.

Руководитель Бюро расследований Народного фронта и председатель Координационного совета родительской общественности по школьному питанию Валерий Алексеев отметил, что с 2020 года на горячую линию "Школьное питание. Народный фронт" поступило более 19 тысяч обращений от родителей, на основе которых было сформировано свыше 10 тысяч жалоб.

По статистике, около 24% жалоб связаны с плохой организацией питания, 32% — с низким качеством еды, а 12% — с составом меню. Он добавил, что новая система позволит оперативно фиксировать все сигналы и направлять их в региональные органы управления образованием, что ускорит решение проблем и повысит качество питания в школах.

Ранее подобные баннеры уже прошли тестирование и в 2023 году были установлены в 33 тысячах школ. В рамках нового этапа информационные материалы разместят в школьных столовых, на досках объявлений и в зонах приёма посетителей каждого образовательного учреждения.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Кравцо́в — российский государственный деятель. Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности с 7 по 14 мая 2024 года).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.