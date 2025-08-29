QR-революция в школьных столовых: теперь родители всё увидят сами

Народный фронт совместно с Министерством просвещения России запускает новую инициативу, направленную на контроль качества питания в школах, с использованием QR-кодов, сообщили в пресс-службе общественной организации.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дети в школе

Согласно информации, в более чем 40 тысячах школ по всей стране будут размещены специальные плакаты, содержащие QR-коды. С их помощью родители, законные представители и сами учащиеся смогут быстро отправлять в систему "ОНФ.Помощь" отзывы о качестве горячего питания, а также прикреплять фотографии.

На каждом таком плакате будут указаны название и адрес школы, уникальный QR-код и краткая инструкция, объясняющая, как подать жалобу, предложение или выразить благодарность. Все обращения будут поступать в Народный фронт, а затем передаваться в региональные управления образования для анализа и принятия мер.

В пресс-службе отметили, что организация питания в школах, где дети проводят значительную часть дня, является одной из ключевых забот родителей и приоритетной задачей для ведомства. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что важно предоставить родителям возможность активно участвовать в контроле за школьным питанием, а информация о нём должна быть прозрачной и доступной.

По его мнению, такой подход позволяет оперативно учитывать пожелания родителей, что в конечном итоге способствует улучшению качества питания школьников.

В случаях, когда возникают сложные или массовые проблемы, Народный фронт будет привлекать к их решению членов Координационного совета по питанию. Они проведут общественные проверки и помогут урегулировать спорные ситуации между родителями и образовательными учреждениями.

Руководитель Бюро расследований Народного фронта и председатель Координационного совета родительской общественности по школьному питанию Валерий Алексеев отметил, что с 2020 года на горячую линию "Школьное питание. Народный фронт" поступило более 19 тысяч обращений от родителей, на основе которых было сформировано свыше 10 тысяч жалоб.

По статистике, около 24% жалоб связаны с плохой организацией питания, 32% — с низким качеством еды, а 12% — с составом меню. Он добавил, что новая система позволит оперативно фиксировать все сигналы и направлять их в региональные органы управления образованием, что ускорит решение проблем и повысит качество питания в школах.

Ранее подобные баннеры уже прошли тестирование и в 2023 году были установлены в 33 тысячах школ. В рамках нового этапа информационные материалы разместят в школьных столовых, на досках объявлений и в зонах приёма посетителей каждого образовательного учреждения.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Кравцо́в — российский государственный деятель. Министр просвещения Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности с 7 по 14 мая 2024 года).

