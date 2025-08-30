Сергей Лазарев объяснил поклонникам, какие подарки ему следует дарить на концертах

Общество

Певец Сергей Лазарев попросил у зрителей дарить ему только определённые подарки. Телеведущая Лера Кудрявцева сравнила певца с Леонидом Якубовичем.

Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях видео, на котором они с Лерой Кудрявцевой вели концерт. Неразлучная парочка заполняла шутками перерыв между номерами.

Телеведущей зрители вручили некий презент. По словам Леры, это был красный оберег от сглаза. Звезда ТВ признала, что такой презент ей может быть полезен, так как зрительницы так пристально её разглядывают, что могут случайно сглазить.

Лазарев высказал свои пожелания по поводу подарков от поклонников.

"Смотрите, мы здесь шесть дней, приносите еду", — заявил Лазарев.

Кудрявцева отметила, что еду следует дарить только Сергею. В предпочтениях Лазарева она увидела намёк на передачу "Поле чудес", где зрители приносят Леониду Якубовичу съестные припасы.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

