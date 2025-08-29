Брак или крах цивилизации: этот тренд молодежи может обернуться катастрофой для общества

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Молодежь все реже вступает в брак, и это может привести к серьезным последствиям для общества. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

По словам эксперта, сегодня в мире наблюдается общий тренд на упрощение жизни и стремление к удовольствиям.

"Брак ассоциируется прежде всего с детьми, а их рождение и воспитание остаются длительным и тяжелым процессом. Это требует полной отдачи, а молодежь не видит в этом радости. На первый план выходит желание получать удовольствия здесь и сейчас", — пояснил Зберовский.

Он отметил, что создание семьи часто связано с ограничениями: сокращается досуг, уменьшается свобода общения, поездок и путешествий. Кроме того, остается проблема с жильем — далеко не все молодые люди сегодня могут позволить себе отдельную жилплощадь.

"Семейная жизнь пока никак не компенсируется современными стандартами, поэтому брак теряет привлекательность", — добавил психолог.

Зберовский подчеркнул, что разрушение института семьи несет опасность для будущего общества. Снижение рождаемости и отказ от браков, по его мнению, может привести к кризису цивилизации.

"Если общество не придумает систему, которая упростит жизнь семей с детьми, ситуация будет только ухудшаться. Высокие цены на одежду, игрушки, отсутствие реальной поддержки — все это усиливает кризис семьи. Пока же молодежь выбирает радости и свободы, которых стало намного больше, чем раньше", — резюмировал он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
