Питомец или уголовная статья: не заводите эти виды домашних животных

2:11
Общество

Мода на экзотических животных, от обезьян до больших кошек, заставила власти ужесточить правила их содержания. Юрист и адвокат Александр Бенхин в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие животные  запрещены для разведения частными лицами в домашних условиях.

обезьяна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обезьяна

"С 1 сентября 2025 года вступает в силу распоряжение правительства РФ №1163-р, которое будет действовать шесть лет. Оно полностью регламентирует правила содержания домашних животных и определяет, кого можно держать дома, а кого нельзя", — пояснил эксперт.

Бенхин уточнил, что под запрет подпадают крупные и опасные млекопитающие: львы, тигры, леопарды, гепарды, рыси и сервалы, медведи всех видов, волки, слоны, носороги и бегемоты. Особое внимание уделено приматам — запрещены все обезьяны, включая маленьких мартышек и капуцинов.

"Морские млекопитающие, ядовитые змеи и пушистые тарантулы также запрещены. Среди птиц нельзя держать фламинго, сов и пеликанов, среди рыб — любые морские виды длиной более полутора метров. Запрет на обезьян связан с тем, что они опасны для человека, могут кусаться и переносить заболевания. Кроме того, обезьяны — социальные животные, и содержание их в одиночестве в квартире причиняет им страдания", — добавил юрист.

Эксперт отметил, что исключения есть для зоопарков, цирков и дельфинариев при наличии лицензии, а также для животных, приобретенных до 1 января 2020 года — их разрешено содержать до естественной смерти.

Юрист подчеркнул, что в случае нарушения закона животное могут изъять через суд и передать в зоопарк или другие специальные учреждения. Гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 15 тыс. рублей, юридическим лицам — до 30 тыс. рублей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
