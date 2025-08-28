Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Власти Башкортостана готовятся рассмотреть законопроект, благодаря которому облик городов региона может значительно измениться.

Вывеска на здании страховой группы "СОГАЗ" на ул.Проспект Академика Сахарова
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вывеска на здании страховой группы "СОГАЗ" на ул.Проспект Академика Сахарова

В регионе хотят запретить использовать иностранные вывески и наружную рекламу на иностранном языке.

Например, вывески с надписями coffee или sale часто вводят в заблуждение, особенно пожилых людей, которым сложно понять иностранные слова, по мнению спикера парламента.

Важно, что фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки не изменятся.

Также будет разрезано использование государственных языков регионов нашей страны, но такие надписи должны дублироваться на русском языке.

Если закон примут, внешний вид улиц Уфы и других городов Башкортостана изменится, сообщает mkset. ru.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
