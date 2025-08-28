Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского

Власти Башкортостана готовятся рассмотреть законопроект, благодаря которому облик городов региона может значительно измениться.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вывеска на здании страховой группы "СОГАЗ" на ул.Проспект Академика Сахарова

В регионе хотят запретить использовать иностранные вывески и наружную рекламу на иностранном языке.

Например, вывески с надписями coffee или sale часто вводят в заблуждение, особенно пожилых людей, которым сложно понять иностранные слова, по мнению спикера парламента.

Важно, что фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки не изменятся.

Также будет разрезано использование государственных языков регионов нашей страны, но такие надписи должны дублироваться на русском языке.

Если закон примут, внешний вид улиц Уфы и других городов Башкортостана изменится, сообщает mkset. ru.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

