Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского

Власти Башкортостана готовятся рассмотреть законопроект, благодаря которому облик городов региона может значительно измениться.
В регионе хотят запретить использовать иностранные вывески и наружную рекламу на иностранном языке.
Например, вывески с надписями coffee или sale часто вводят в заблуждение, особенно пожилых людей, которым сложно понять иностранные слова, по мнению спикера парламента.
Важно, что фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки не изменятся.
Также будет разрезано использование государственных языков регионов нашей страны, но такие надписи должны дублироваться на русском языке.
Если закон примут, внешний вид улиц Уфы и других городов Башкортостана изменится, сообщает mkset. ru.
Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
