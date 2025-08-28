Что нельзя выкладывать в соцсетях: за это грозит реальный срок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Нарушение закона в интернете может иметь серьезные последствия, хотя многие пользователи этого не осознают. О правилах поведения в сети, которые многие продолжают игнорировать, в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнёры" Андрей Князев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Прежде всего не нужно размещать ссылки и перепосты запрещенных материалов. Например, нежелательные организации или экстремистские материалы, касающиеся национализма. По сути, в интернете нужно соблюдать те же правила, что и в жизни — не ругаться матом, не оскорблять собеседника", — пояснил эксперт.

Также он напомнил, что в сети нельзя пропагандировать ЛГБТ*. Кроме того, важно следить за тем, что размещается в сети, включая личные фотографии и интимный контент. Даже если страница закрытая, это все равно может рассматриваться как распространение порнографии и привести к административной или уголовной ответственности.

По словам адвоката, многие пользователи не осознают преступную деятельность в интернете.

"Если на улице кого-то оскорбить или украсть сумку — это заметно, и ответственность очевидна. В интернете же оскорбления, угрозы или участие в мошеннических схемах кажутся безопасными, хотя наказание за это может быть таким же серьёзным", — подчеркнул он.

Отдельно эксперт рассказал об авторском праве и ответственности за публикации в сети.

"Нарушение авторских прав встречается часто — пиратские фильмы или цитаты активно распространяются через соцсети. За это редко наступает уголовная ответственность, обычно ограничиваются иском и штрафом до 50 тысяч рублей", — заключил адвокат.

Напомним, согласно УК РФ и КоАП РФ, за публикацию экстремистских материалов, угроз, оскорблений или интимного контента в интернете может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За экстремизм и пропаганду запрещённых организаций — до 7 лет лишения свободы, за угрозы и оскорбления — административные штрафы до 30 000 рублей, за распространение интимных фото без согласия — до 4 лет лишения свободы. За мошенничество в интернете максимальный срок лишения свободы может достигать 10 лет.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
