В Госдуме рассказали о социальных выплатах в преддверии 1 сентября

Общество

Социальные выплаты к 1 сентября зависят от региональных бюджетов и предусмотрены в первую очередь для многодетных и малоимущих семей. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бессараб отметила, что вопросы поддержки семей к 1 сентября находятся в ведении региональных властей.

По ее словам, во многих субъектах для многодетных семей уже действуют социальные гарантии, такие как бесплатная школьная и спортивная форма.

"Что касается непосредственно поддержки семей к первому сентября. У нас единое пособие – это ежемесячная выплата в размере от 50 до 100% прожиточного минимума на ребенка в соответствующем субъекте. Это более чем с 10 миллионами детей. Поэтому специального какого-то дополнительного портфеля выплат не предусмотрено", — пояснила Бессараб.

Депутат добавила, что партии "Единая Россия" реализует программу "Собери ребенка в школу", в рамках которой помогают детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Она подчеркнула, что региональные выплаты различаются и ориентированы в первую очередь на многодетные и малообеспеченные семьи.

Кроме того, по словам депутата, поддержка детей продолжается в течение всего учебного года.

"У нас горячее питание сегодня для всех деток до 4 класса, а в регионах еще предоставляют горячее питание для деток из многодетных семей на весь период обучения в школе. Для многих это действительно важно, потому что ребенок остается в школе, кушает, может быть, завтрак и обед", — заключила Бессараб.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
