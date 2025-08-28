Эти советы психологов звучат красиво, но ведут к истощению и кредитам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Стремление к бесконечному саморазвитию может быть вредным. Человек, который постоянно подталкивает себя к новым задачам, лишает себя полноценного отдыха, что со временем приводит к истощению организма и долгам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Расширяем зону комфорта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Расширяем зону комфорта

"В этом популярном тренде про саморазвитие человек как будто все время должен что-то делать, куда-то стремиться, как-то развиваться. Буквально нет никакого отдыха, не передохнуть человеку", — пояснила специалист.

Кроме того, психолог отметила, что распространённым мифом является вера в "волшебное мышление", которое якобы способно кардинально изменить жизнь без реальных действий.

По словам эксперта, многие люди, вдохновившись обещаниями "гуру саморазвития", берут кредиты на дорогие курсы или вкладываются в сомнительные практики, что нередко приводит их к финансовым проблемам и даже долговым ямам.

"Опасная и абсолютно бесполезная история — это верить в то, что можно настроиться на какой-то поток, и это позволит тебе начать зарабатывать кучу денег, изменить свою жизнь в материальном плане в очень сильно улучшенную сторону. Это всё, конечно, вреднейший миф, на котором зарабатывают гуру саморазвития", — подчеркнула она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
