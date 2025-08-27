Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Традиция, которая вдохновляет: чем Газманов с женой заменили обычные подарки на семейных праздниках
Фитнес рядом с домом: как двор превращается в бесплатный спорткомплекс
Ежедневно тысячи хозяев мучают своих собак, даже не подозревая об этом: вся правда о времени выгула
Смертельный сувенир из отпуска: туристы привозят домой экзотические болезни, не подозревая об этом
Экс-ведущий Битвы экстрасенсов о детях в шоу: это высший пилотаж мракобесия
Избиение матери и гибель собак: раскрыта тёмная сторона актёра из Полицейского с Рублёвки
Будапештская стратегия: как Венгрия планирует обойти ЕС в экономической гонке
Ловушка своими руками: как превратить мусор в оружие против шершней
Мозг как предсказатель: раскрываем тайны воображения через простые образы

Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен

0:41
Общество

Почти половина (46,3%) опрошенных жителей РФ уверены, что прекрасно жить и построить карьеру можно и без высшего образования.

студенты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты

По их мнению, хватит среднего профессионального образования — колледжа, техникума или ПТУ. Только 29,3% считают, что для успеха все таки пригодится диплом об окончании вуза, и всего 1,5% думают, что для комфортной жизни нужна ученая степень.

А вот 10% респондентов ответили, что получить достойную работу можно с помощью знаний и навыков, полученных в школе или на онлайн- и офлайн-курсах.

Уточнения

Карье́ра (итал. carriera — бег, жизненный путь, поприще, от лат. carrus — телега, повозка): успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности;
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы
Радость до слёз: Агата Муцениеце и Пётр Дранга принимают поздравления с днём свадьбы
Последние материалы
Волосы как шелк, кожа как у младенца: турецкие актрисы поделились главным секретом красоты
Шокирующее признание Елены Товстик: измены и звонки от любовницы мужа
С виду элегантны, внутри — звери: эти немецкие люксовые авто жмут в кресло
Вы всё делали не так: салат из печени трески, который хочется готовить каждый день
Опрыскивание под луной: тайный ритуал виноградарей, который спасает лозу
Не возраст, а сахар рисует морщины на лице: продукты, которые крадут молодость быстрее времени
Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен
Газон зовёт на помощь: чем его накормить перед зимой
Бородина против мифов: телеведущая раскрыла правду о запахах Нью-Йорка
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.