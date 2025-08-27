Вот как россияне видят успешную карьеру: 46% заявили, что диплом вуза не нужен

Почти половина (46,3%) опрошенных жителей РФ уверены, что прекрасно жить и построить карьеру можно и без высшего образования.
По их мнению, хватит среднего профессионального образования — колледжа, техникума или ПТУ. Только 29,3% считают, что для успеха все таки пригодится диплом об окончании вуза, и всего 1,5% думают, что для комфортной жизни нужна ученая степень.
А вот 10% респондентов ответили, что получить достойную работу можно с помощью знаний и навыков, полученных в школе или на онлайн- и офлайн-курсах.
