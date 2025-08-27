Отцовская чудо-способность найдена: вот почему папы лучше понимают своих малышей

Учёные выяснили, что папы, у которых только появились дети, могут "читать" мысли малышей. В эксперименте приняли участие более 30 мужчин.
Через восемь месяцев после рождения ребёнка им провели МРТ-сканирование, во время процедуры они смотрели короткие видео как со своим ребенком, так и с чужим.
Оказалось, что при виде своего малыша у них был всплеск активности в ключевых зонах мозга — запускались центры эмоций и социального взаимодействия. Чем крепче папы ощущали связь с ребенком, тем интенсивнее работали области мозга.
Активность мозга, по мнению исследователей, помогает мужчинам становиться чуткими отцами, однако не все пользуются своими чудо-способностями.
