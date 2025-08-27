Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что
Задержан после вербовки: раскрыта схема работы агента СБУ в России
Российских солдат хотят загнать в болота? Поляки и финны придумали новый план
Битва за Арктику: HD Hyundai готовит ответный удар в судостроении соперникам из Китая и Японии
Заброшенные корабли и скрытая бухта: место в Англии, где море всегда кристально чистое
Самый большой обман в мире собак: пудель — это не то, за что себя выдаёт
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука

Отцовская чудо-способность найдена: вот почему папы лучше понимают своих малышей

0:48
Общество

Учёные выяснили, что папы, у которых только появились дети, могут "читать" мысли малышей. В эксперименте приняли участие более 30 мужчин.

отец с ребенком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отец с ребенком

Через восемь месяцев после рождения ребёнка им провели МРТ-сканирование, во время процедуры они смотрели короткие видео как со своим ребенком, так и с чужим.

Оказалось, что при виде своего малыша у них был всплеск активности в ключевых зонах мозга — запускались центры эмоций и социального взаимодействия. Чем крепче папы ощущали связь с ребенком, тем интенсивнее работали области мозга.

Активность мозга, по мнению исследователей, помогает мужчинам становиться чуткими отцами, однако не все пользуются своими чудо-способностями.

Уточнения

Родительские права — гражданские права человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Последние материалы
Что ждёт Доннарумму? Манчестер Сити хочет продолжить сотрудничество с Эдерсоном и Траффордом
Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга
Кошки с деменцией могут помочь найти новые методы лечения болезни Альцгеймера: вот что говорит наука
92 миллиона машин в мире за год: почему российский автопром оказался между рекордом и кризисом
Забудьте про обжигающий соус и капустные нервы: есть ленивый вариант
Китайская практика — лекарство от стресса и старости: одно упражнение вернёт лёгкость и спокойствие
С чистого листа: как Медведева пережила расставание и нашла новую любовь
Гурманские духи: почему мир сошел с ума по ароматам еды
Аджса Луна шокирует Венгрию: как одно выступление вызвало шквал критики и ненависти
Секретное оружие Наполи на поле Кальяри: Алессандро Буонджорно может остаться за бортом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.