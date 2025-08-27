Смерть ради селфи стала часто губить россиян: страна вошла в топ-3 рейтинга

Этим достижением России гордиться не хочется. Страна вошла в топ-3 в мире в антирейтинге стран, где люди чаще всего погибают или получают травмы, когда делают эффектное селфи.
Впереди — только Индия и США.
Американские эксперты проанализировали новости со всего мира за десять лет — с 2014 года. Причем учитывали не гражданство пострадавших, а место происшествия. Наши туристы вошли еще и в статистику Шри-Ланки, Индонезии и других курортных стран.
Во время селфи они гибнут не только на Кавказе и в Алтайском крае. Опаснее всего вставать на скалы, прибрежные утесы, горные обрывы, крыши многоэтажек, чтобы впечатлить подписчиков эффектными фото.
В 48% случаев люди падали, оступившись или поскользнувшись.
Се́лфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себя́шка», «самостре́л» — считаются просторечными) — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска.
