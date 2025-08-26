Камеры вычислят, кто какой национальности: необычный способ следить за порядком появился в Питере

В Санкт-Петербурге появились камеры, которые помогут выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу.

Фото: freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мини-камера

"У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей. Всего шести видов, — рассказал замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов.

Он добавил, что такие камеры помогут полиции отслеживать скопления мигрантов и вычислять "резиновые" квартиры.

Вычислять этничность научились около 50 тысяч устройств.

Камеры не определяют конкретную национальность, а различают представителей кавказских, восточноазиатских и среднеазиатских регионов, а также европейцев, азиатов и представителей негроидной расы, сообщает KP. RU.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России.

