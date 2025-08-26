Камеры вычислят, кто какой национальности: необычный способ следить за порядком появился в Питере

В Санкт-Петербурге появились камеры, которые помогут выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу.
"У нас есть один из видов аналитики — распознавание нескольких видов рас, национальностей. Всего шести видов, — рассказал замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов.
Он добавил, что такие камеры помогут полиции отслеживать скопления мигрантов и вычислять "резиновые" квартиры.
Вычислять этничность научились около 50 тысяч устройств.
Камеры не определяют конкретную национальность, а различают представителей кавказских, восточноазиатских и среднеазиатских регионов, а также европейцев, азиатов и представителей негроидной расы, сообщает KP. RU.
