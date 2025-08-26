Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг

Сейчас молодым людям все труднее найти любовь и построить крепкие и здоровые отношения. Поэтому появляются вечеринки-знакомства, приложения, чтобы найти "свою половинку" и прочее.
Недавно появился новый необычный тренд среди знакомств.
Он называется "шрекинг". Вот как это работает: девушка или парень выбирают себе в партнеры кого-то несимпатичного рассчитывая, что их будут безумно любить и боготворит только за то, что другому досталась такая красота.
Психологи же считают, что идея о том, что не очень красивый и привлекательный партнер, 100 процентов будет добрым, милым и приветливым — скорее миф, чем правда.
Внешность — то, как что-то выглядит.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.