Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг

Сейчас молодым людям все труднее найти любовь и построить крепкие и здоровые отношения. Поэтому появляются вечеринки-знакомства, приложения, чтобы найти "свою половинку" и прочее.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парень и девушка знакомятся в кафе

Недавно появился новый необычный тренд среди знакомств.

Он называется "шрекинг". Вот как это работает: девушка или парень выбирают себе в партнеры кого-то несимпатичного рассчитывая, что их будут безумно любить и боготворит только за то, что другому досталась такая красота.

Психологи же считают, что идея о том, что не очень красивый и привлекательный партнер, 100 процентов будет добрым, милым и приветливым — скорее миф, чем правда.

Уточнения

Внешность — то, как что-то выглядит.



