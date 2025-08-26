Новый тренд в отношениях среди молодёжи: что такое шрекинг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Сейчас молодым людям все труднее найти любовь и построить крепкие и здоровые отношения. Поэтому появляются вечеринки-знакомства, приложения, чтобы найти "свою половинку" и прочее.

Парень и девушка знакомятся в кафе
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парень и девушка знакомятся в кафе

Недавно появился новый необычный тренд среди знакомств.

Он называется "шрекинг". Вот как это работает: девушка или парень выбирают себе в партнеры кого-то несимпатичного рассчитывая, что их будут безумно любить и боготворит только за то, что другому досталась такая красота.

Психологи же считают, что идея о том, что не очень красивый и привлекательный партнер, 100 процентов будет добрым, милым и приветливым — скорее миф, чем правда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
