Катя Гордон торжествует: Елена Товстик разрыдалась на плечах Андрея Малахова

Юрист Катя Гордон рассказала, что ей удалось привлечь внимание к истории Елены Товстик. За дело взялся сам Андрей Малахов.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон и Елена Товстик, телеведущий Андрей Малахов

Екатерина Гордон высмеяла попытки миллионера Романа Товстика изобразить из себя жертву на фоне скандала с разводом с Еленой Товстик. По слухам он собирается жениться на супруге Дмитрия Диброва Полине Дибровой.

Юрист объяснила, что его пиар на больничной койке не работает.

Екатерина Гордон довольна тем, что к истории присоединился Андрей Малахов. Он пришёл домой к Елене Товстик. Женщина разрыдалась на плечах телеведущего. Между Малаховым и Товстик состоялся разговор один на один, который скоро будет пущен в ТВ-эфир.

Гордон отметила, что сейчас её клиентка Елена Товстик и Роман Товстик сравнялись по степени медийности, и замолчать историю уже не получится.

Она не теряет надежды добиться досудебного регулирования конфликта. Возможность такой договорённости она назвала лотереей.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

