Дачников накажут за скважины и колодцы: нарушение правил добычи воды может стоить 500 тыс руб

Дачников в России будут штрафовать за колодцы и скважины

В Роскачестве предупредили, что дачникам можно добывать воду на своем участке без лицензии и дополнительных разрешений, однако важно соблюдать определенные требования.

Использовать взрывные работы запрещено, а водоносный горизонт не должен относиться к источникам централизованного водоснабжения или находиться ниже таких горизонтов, пишет KP. RU.

Воду можно добывать без лицензии для себя, но с ограничением: не более 100 м³ в сутки. Место для скважины должно соответствовать санитарным нормам — минимум 50 метров от туалетов, выгребных ям, канализационных сооружений или складов с удобрениями. Участок не должен быть заболоченным или подверженным подтоплениям. А еще скважину нужно тщательно герметизировать и обустроить систему слива.

В коммерческих целях без лицензии обойдется использовать воду нельзя. Физическим лицам за это выпишут штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А вот за несоблюдение санитарных норм придётся заплатить намного больше — до полмиллиона.

