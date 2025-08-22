Дачников накажут за скважины и колодцы: нарушение правил добычи воды может стоить 500 тыс руб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дачников в России будут штрафовать за колодцы и скважины
1:06
Общество

В Роскачестве предупредили, что дачникам можно добывать воду на своем участке без лицензии и дополнительных разрешений, однако важно соблюдать определенные требования.

Колодец
Фото: commons.wikimedia.org by Alx0yago, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колодец

Использовать взрывные работы запрещено, а водоносный горизонт не должен относиться к источникам централизованного водоснабжения или находиться ниже таких горизонтов, пишет KP. RU.

Воду можно добывать без лицензии для себя, но с ограничением: не более 100 м³ в сутки. Место для скважины должно соответствовать санитарным нормам — минимум 50 метров от туалетов, выгребных ям, канализационных сооружений или складов с удобрениями. Участок не должен быть заболоченным или подверженным подтоплениям. А еще скважину нужно тщательно герметизировать и обустроить систему слива.

В коммерческих целях без лицензии обойдется использовать воду нельзя. Физическим лицам за это выпишут штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А вот за несоблюдение санитарных норм придётся заплатить намного больше — до полмиллиона.

Уточнения

Коло́дец (устар. «коло́дязь», возможно от древнегерманского или готского нем. *kalding- — «источник») — гидротехническое сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного (или круглого) сечения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
