Деньги в кредит придётся подождать: с 1 сентября вводят период охлаждения

В России с 1 сентября появится период охлаждения, на случай если заёмщик передумает брать деньги в кредит.
На займы от 50 до 200 тыс. рублей будет действовать период охлаждения в 4 часа. Сумму не переведут сразу, за это время можно будет отменить заявку на кредит. При этом банки будут обязаны в это время провести проверки, чтобы удостовериться в отсутствии мошеннических действий. При займах от 200 тыс. рублей, ждать придётся до двух суток.
Если банк выдаст клиенту деньги до окончания периода охлаждения, а потом тот отправит их мошенникам и будет возбуждено уголовное дело, то возвращать кредит, платить по нему проценты и общаться с коллекторами человеку не придется.
Суммы до 50 тысяч рублей переведут сразу.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.