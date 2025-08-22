Деньги в кредит придётся подождать: с 1 сентября вводят период охлаждения

Период охлаждения появится при выдачи кредитов в России

В России с 1 сентября появится период охлаждения, на случай если заёмщик передумает брать деньги в кредит.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Без зарплаты

На займы от 50 до 200 тыс. рублей будет действовать период охлаждения в 4 часа. Сумму не переведут сразу, за это время можно будет отменить заявку на кредит. При этом банки будут обязаны в это время провести проверки, чтобы удостовериться в отсутствии мошеннических действий. При займах от 200 тыс. рублей, ждать придётся до двух суток.

Если банк выдаст клиенту деньги до окончания периода охлаждения, а потом тот отправит их мошенникам и будет возбуждено уголовное дело, то возвращать кредит, платить по нему проценты и общаться с коллекторами человеку не придется.

Суммы до 50 тысяч рублей переведут сразу.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

