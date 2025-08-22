Всероссийский форум Казачий кадровый резерв открылся в Солнечногорске

В Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске начал работу Всероссийский форум "Казачий кадровый резерв".
Его участниками стали более 125 представителей казачьих обществ из всех 13 казачьих войск России, а также делегаты из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Основная задача форума — формирование у казаков современных управленческих и коммуникационных компетенций, развитие лидерских качеств и навыков публичных выступлений. Важное внимание уделено укреплению способности участников представлять ценности и традиции казачества, а также продвигать идеи и инициативы в общественном пространстве.
В течение трёх дней участников ждёт насыщенная образовательная и практическая программа: лекции от экспертов, тренинги, деловые игры, групповая работа, а также спортивные мероприятия. Немаловажно, что казаки, приехавшие из разных российских регионов, найдут новых друзей, установят деловые контакты и обменяются опытом.
Мероприятие было благословлено ответственным секретарём Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и духовником Всероссийского казачьего общества иереем Тимофеем (Чайкиным). Он зачитал приветствие от председателя Синодального комитета митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
С приветственным словом выступил заместитель начальника управления президента по вопросам государственной службы Алексей Кириченко, который огласил послание помощника Президента РФ, председателя совета по делам казачества Дмитрия Миронова. В нём подчёркивается, что формирование кадрового резерва казачества, это часть государственной политики и шаг к обеспечению устойчивого развития казачьих обществ.
"Символично, что форум проходит в День государственного флага России — символа славы и преемственности поколений, вдохновляющего казаков на новые свершения", — говорится в приветствии.
Среди выступающих — представители федеральных органов власти, эксперты, руководители профильных структур. Форум открыли:
Форум "Казачий кадровый резерв" стал знаковым событием для современного казачества, направленным на развитие его кадрового потенциала, укрепление межрегиональных связей и формирование будущих лидеров казачьих обществ России.
