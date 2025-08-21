Многие смывают это в унитаз, а зря: химик призвал не использовать канализацию как помойку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Химик Васильев рассказал, какие отходы опасно смывать в унитаз
Общество

В унитаз опасно смывать лекарства, строительные отходы и остатки пищи, считает завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

кот на унитазе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот на унитазе

Он советует не использовать канализацию как помойное ведро. Дело в том, что при сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы постепенно забиваются.

Смывать вещества, которые могут образовывать взрывоопасные, токсичные или горючие газы, а также органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы, строительные материалы, пищевые и фармацевтические отходы совсем не безопасно, пишет NEWS. ru.

Также не стоит сливать масла, которые мы используем для приготовления различных блюд. Лучше их промокнуть салфеткой и выбросить в урну.

Уточнения

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
