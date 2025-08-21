Многие смывают это в унитаз, а зря: химик призвал не использовать канализацию как помойку

Химик Васильев рассказал, какие отходы опасно смывать в унитаз

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В унитаз опасно смывать лекарства, строительные отходы и остатки пищи, считает завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain кот на унитазе

Он советует не использовать канализацию как помойное ведро. Дело в том, что при сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы постепенно забиваются.

Смывать вещества, которые могут образовывать взрывоопасные, токсичные или горючие газы, а также органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества, синтетические и натуральные смолы, строительные материалы, пищевые и фармацевтические отходы совсем не безопасно, пишет NEWS. ru.

Также не стоит сливать масла, которые мы используем для приготовления различных блюд. Лучше их промокнуть салфеткой и выбросить в урну.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.