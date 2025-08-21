Зумеры поголовно поражены этим когнитивным расстройство: что такое денежная дисморфия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Денежная дисморфия — это когнитивное расстройство, поражающее поколение Z
4:00
Общество

Денежная дисморфия, или "финансовая дисморфия", в первую очередь поражает поколение Z и миллениалов. Вот что это такое, её причины и симптомы, которые её выявляют. А также советы эксперта по её преодолению.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Молодые, привлекательные и одержимые деньгами. Вернее, их отсутствием, реальным или мнимым. Адаптируя название культового фильма 1990-х годов, мы представляем портрет современных людей в возрасте от 25 до 40 лет.

Согласно исследованию, 48% представителей поколения Z — то есть каждый второй — считают, что не соответствуют социальным ожиданиям в финансовом отношении, а среди миллениалов этот показатель достигает 59%.

Такое ощущение неуверенности/неадекватности своего финансового положения, даже при отсутствии серьёзных причин для беспокойства, известно как "денежная дисморфия" и перерастает в одержимость нехваткой денег, что может иметь серьёзные последствия для психического здоровья и поведения.

Почему финансовая дисморфия поражает в первую очередь молодое поколение?

"В условиях повторяющихся экономических кризисов, безудержной инфляции, низких зарплат и непомерно дорогого жилья неудивительно, что новые поколения смотрят на свои перспективы без особого оптимизма и с изрядной долей тревоги", — отмечает психолог Ольга Альбаладехо. "Те, кто сегодня решают покинуть родительский дом и обеспечить себя собственными ресурсами, рискуют столкнуться с экономическими трудностями, которые отпугнули бы даже самых предприимчивых".

И всё же, можно утверждать, что другим поколениям в предыдущие эпохи приходилось строить жизнь в далеко не лёгких условиях.

Взять, к примеру, тех, кто был молод в послевоенный период, особенно в странах, наиболее пострадавших от конфликта, где царила повсеместная бедность, немыслимая сегодня.

"Тогда царила всеобщая нищета, а сегодня мы видим вокруг себя реальность, характеризующуюся богатством, изобилием и роскошью. Это неизбежно порождает разочарование и чувство неполноценности у тех, у кого нет экономических возможностей достичь этих стандартов материального благополучия", — отмечает Альбаладехо. "И очевидно, что больше всего страдают те, кто проводит больше времени в интернете, поскольку соцсети создают образ реальности, напоминающей грандиозный пир показной роскоши и расточительства".

Действительно, достаточно всего нескольких минут прокрутки, чтобы заглянуть в жизнь инфлюенсеров, создателей контента, моделей, кино- и телезвёзд, которые рекламируют и демонстрируют всевозможные предметы роскоши и эксклюзивные впечатления: драгоценные украшения, дизайнерскую одежду и аксессуары, роскошные автомобили, ужины в ресторанах, отмеченных звёздами Мишлен, отдых в райских уголках.

"Проблема в том, что это недостижимые модели, которые угрожают нашей уверенности и ставят под сомнение наши убеждения и ориентиры", — предупреждает Альбаладехо.

Недавние исследования показывают, что 43% представителей поколения Z и 41% миллениалов страдают от финансовой дисморфии — неправильного восприятия своего финансового положения, вызванного, главным образом, стремлением владеть предметами роскоши, которые им были бы не нужны, если бы их постоянно не подталкивали к этому.

Короче говоря, молодые люди этих поколений оказываются в незавидном положении, сталкиваясь с финансовыми трудностями, аналогичными тем, с которыми сталкивались их прабабушки и прадедушки, но с дополнительным бременем постоянного давления, вынуждающего их покупать товары, которые они не могут себе позволить.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
