В Родительском комитете ответили на создание комиссии по защите чести и достоинства учителей

Защита чести и достоинства педагогов должна быть обеспечена на законодательном уровне и сопровождаться достойной оплатой труда. Об этом Pravda.Ru заявила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя создание комиссии по защите прав учителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Ранее стало известно, что в России создадут комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Над проектом работает Минпросвещения совместно с Госдумой. Глава министерства Андрей Кравцов сообщил, что комиссии помогут учителям решать сложные конфликты и будут оказывать поддержку на местах.

Волынец поддержала инициативу, подчеркнув, что значительная часть деятельности Национального родительского комитета направлена именно на поддержку учителей.

"Да, вы знаете, я позитивно воспринимаю эту инициативу. Более того, являясь основателем и лидером Национального родительского комитета, очень большая часть работы нашей организации направлена именно на поддержку учителей", — отметила она.

По словам эксперта, родители понимают, что без авторитета учителя ребенок не сможет полноценно воспринимать знания.

"И родители, которые понимают, никогда в жизни не позволят себе унизить учителя в присутствии ребенка. И если возникают какие-то вопросы, проблемы, конфликты, это неизбежная часть жизни, их, конечно, нужно разрешать по справедливости и без унижения чести и достоинства наших учителей", — подчеркнула Волынец.

Волынец подчеркнула, что педагоги должны быть уверены в защите своих прав, иначе многие уходят из профессии, не имея возможности бороться с несправедливыми обвинениями.

"Учитель должен знать, что в случае возникновения любого конфликта, этот конфликт будет рассмотрен обстоятельно, с учетом всех аргументов, и меры приниматься должны в отношении всех сторон. А у нас как часто бывает, что конфликт произошел, заявление написали родители, там, директору или в прокуратуру, и первым делом стараются избавиться от неугодного учителя, на которого кто-то написал жалобу, очень часто без особого какого-то вникания в ситуацию. Это недопустимо", — резюмировала Волынец.