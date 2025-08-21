Потенциальный работодатель не поймет: три пути превратить резюме в провал

HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет

Самыми распространенными ошибками при составлении резюме являются лишняя или нерелевантная информация, шаблонные тексты от нейросетей и чрезмерная краткость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

По словам Булкиной, многие кандидаты допускают ошибку, указывая в резюме опыт, не имеющий отношения к заявленной специальности.

"Самые распространенные: пишут много и не о том. То есть заявляют о себе как специалисте допустим DevOps, а пишут о том, что умеют вышивать крестиком. Я специально утрирую", — пояснила эксперт.

Она отметила, что подобные детали вызывают вопросы у работодателя, особенно если человек резко меняет направление деятельности и никак это не объясняет.

Еще одной ошибкой Булкина назвала использование искусственного интеллекта для написания резюме.

"Вторая распространенная ошибка — это положиться на ИИ, которые формируют, конечно, какой-то гладенький текст, но это абсолютно понятно, что этот текст составлен не человеком. Там много странных выражений, которые не характерны для профессионального сленга по данной специальности", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, не менее проблемными являются слишком краткие резюме.

Она подчеркнула, что все три вида ошибок связаны с неуважением к работодателю, его времени и интересу.