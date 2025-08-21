Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило
Огородники используют август для посадки скороспелого картофеля
Депрессия часто становится причиной запоров — эндокринолог Гудожникова
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Президент Европейской комиссии по туризму Санс о росте к Греции вне сезона
НБО показал актёрский состав рыжей семьи Уизли для сериала о Гарри Поттере
Рабочая группа по антропоцену назвала 1952 год возможным началом новой эпохи
Повара рекомендуют добавлять в котлеты хлеб, замоченный в молоке для мягкости
Экологичный способ ухода за цветами: сода помогает бороться с плесенью и вредителями

Потенциальный работодатель не поймет: три пути превратить резюме в провал

HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет
Общество

Самыми распространенными ошибками при составлении резюме являются лишняя или нерелевантная информация, шаблонные тексты от нейросетей и чрезмерная краткость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

По словам Булкиной, многие кандидаты допускают ошибку, указывая в резюме опыт, не имеющий отношения к заявленной специальности.

"Самые распространенные: пишут много и не о том. То есть заявляют о себе как специалисте допустим DevOps, а пишут о том, что умеют вышивать крестиком. Я специально утрирую", — пояснила эксперт.

Она отметила, что подобные детали вызывают вопросы у работодателя, особенно если человек резко меняет направление деятельности и никак это не объясняет.

Еще одной ошибкой Булкина назвала использование искусственного интеллекта для написания резюме.

"Вторая распространенная ошибка — это положиться на ИИ, которые формируют, конечно, какой-то гладенький текст, но это абсолютно понятно, что этот текст составлен не человеком. Там много странных выражений, которые не характерны для профессионального сленга по данной специальности", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, не менее проблемными являются слишком краткие резюме.

Она подчеркнула, что все три вида ошибок связаны с неуважением к работодателю, его времени и интересу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Автоэксперт назвал ТОП-5 привычек водителей, усиливающих износ машины
Вице-президент США Вэнс заявил о стремлении России получить территории Украины
Пробиотики помогают при частых простудах и снижении иммунитета — врач-диетолог Шестакова
Новосибирск: во сколько обходится собрать ребёнка в школу
Жир и налёт в духовке можно счищать монетами
Яркие оттенки в одежде помогают произвести хорошее впечатление
Автоэксперты назвали лучшие эндоскопы для осмотра цилиндров и катализатора машины
Лягушка-бык достигает 600 граммов и 18 сантиметров в длину — данные биологов
Подготовка к кроссу на 10 км требует контроля шага на спусках и поворотах
Венеция усилила контроль над туристами: новые запреты и штрафы до €350
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.