Потенциальный работодатель не поймет: три пути превратить резюме в провал

Самыми распространенными ошибками при составлении резюме являются лишняя или нерелевантная информация, шаблонные тексты от нейросетей и чрезмерная краткость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.
По словам Булкиной, многие кандидаты допускают ошибку, указывая в резюме опыт, не имеющий отношения к заявленной специальности.
"Самые распространенные: пишут много и не о том. То есть заявляют о себе как специалисте допустим DevOps, а пишут о том, что умеют вышивать крестиком. Я специально утрирую", — пояснила эксперт.
Она отметила, что подобные детали вызывают вопросы у работодателя, особенно если человек резко меняет направление деятельности и никак это не объясняет.
Еще одной ошибкой Булкина назвала использование искусственного интеллекта для написания резюме.
"Вторая распространенная ошибка — это положиться на ИИ, которые формируют, конечно, какой-то гладенький текст, но это абсолютно понятно, что этот текст составлен не человеком. Там много странных выражений, которые не характерны для профессионального сленга по данной специальности", — подчеркнула эксперт.
По ее словам, не менее проблемными являются слишком краткие резюме.
Она подчеркнула, что все три вида ошибок связаны с неуважением к работодателю, его времени и интересу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.