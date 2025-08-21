Казаки пройдут маршем на Параде Победы в Хабаровске

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казаки примут участие в первом Параде Победы над милитаристской Японией в Хабаровске
2:48
Общество

В Хабаровске впервые пройдёт Парад, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Это событие станет знаковым не только для Дальнего Востока, но и для всей страны.

Парад Победы в Хабаровске
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Парад Победы в Хабаровске

Первая репетиция парада уже состоялась на центральной площади Хабаровска. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Международное участие и историческая память

Торжества приобретут международный масштаб — в Хабаровск приедут делегации из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, а также представители вооружённых сил Монголии.

Казачество — живая связь времён

Одним из центральных участников парада станет казачий расчёт, представляющий Уссурийское казачье войско и Хабаровский край. Для казаков это не только высокая честь, но и возможность отдать дань уважения подвигам предков.

"Парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны — это событие, которое напоминает о том, какой ценой был достигнут мир. Мы гордимся тем, что и казачество станет частью этого исторического момента", — отметил заместитель войскового атамана по государственной службе, первый заместитель начальника КГКУ "Казаки Хабаровского края" Евгений Чеботарёв.

Казаки — наследники героев

Участники парада говорят о своей личной ответственности за сохранение исторической памяти и казачьих традиций.

"Я горжусь возможностью лично продемонстрировать, что нынешнее поколение казаков помнит свои корни и чтит подвиги предков. Мои предки — казаки, и сегодня, когда многие братья несут службу в зоне СВО, наш долг — достойно нести войсковое знамя, продолжать служение Отечеству, беречь традиции и укреплять казачий дух", — поделился своим видением парада один из участников казачьего расчета.

Символ единства, мужества и преемственности

Парад Победы в Хабаровске станет не просто торжественным мероприятием, а символом преемственности поколений, силы духа и патриотизма. Казачество как часть многовековой истории России вновь подтверждает свою готовность служить Родине и быть опорой в настоящем и будущем.

Напомним, что 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война была, наконец, завершена. Во времена Советского Союза 3 сентября стало официальным праздником победы. В 2020 году Россия как правопреемник СССР вновь вернулась к празднованию этого знаменательного события.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
