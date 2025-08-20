Срыв отопления может обойтись дороже, чем ремонт: кого накажут в первую очередь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Общество

Введение штрафов за нарушения перед отопительным сезоном является необходимой мерой. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев, комментируя инициативу о штрафах для теплоснабжающих организаций и граждан за неустранение нарушение.

Радиатор
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиатор

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в правительстве писали, что в России одобрили предложение Минэнерго о введении штрафов для граждан, а также теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые не устранят выявленные нарушения до начала отопительного сезона. 

"Если теплооснабжающая организация не исполняет свои обязательства перед жителями, не производит ревизию подговорка к отопительному сезону, это нарушение, серьезное нарушение. И последствия будут после этого серьезные для жителей", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что именно неподготовленность компаний зачастую становится причиной срывов подачи тепла.

По его мнению, введение штрафов будет справедливым инструментом ответственности.

"Так что я считаю, что это вполне нормально, когда штрафы будут, либо административная, либо уголовная ответственность", — заключил Бахметьев.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
