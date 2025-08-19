Русских детей начнут учить семейным ценностям в школах: для этого ввели новую дисциплину

Уроки Семьеведения появятся в российских школах

В школах по всей России появится курс "Семьеведение". Его запустят 1 сентября.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Класс

Этот курс должен помочь школьникам сформировать традиционные семейные ценности. Например, представления о браке, многодетности и целомудрии.

Программа не является нововведением. Ее реализуют, учитывая образовательную программу школы, потребности родителей, пишет tmn. aif. ru.

Эти уроки будут преподавать ученикам 5-7 и 8-9 классов. Программа включает пять разделов, посвященных истории семейных отношений, ведению домашнего хозяйства и бюджету, предотвращению конфликтов.

Проводить уроки во внеурочное время будут классные руководители, психологи и социальные педагоги после прохождения специальной подготовки. Оценки по этому предмету ставить не будут. Школы получат учебники по мере их издания издательством.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования.



