Русских детей начнут учить семейным ценностям в школах: для этого ввели новую дисциплину

Уроки Семьеведения появятся в российских школах
Общество

В школах по всей России появится курс "Семьеведение". Его запустят 1 сентября.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Этот курс должен помочь школьникам сформировать традиционные семейные ценности. Например, представления о браке, многодетности и целомудрии.

Программа не является нововведением. Ее реализуют, учитывая образовательную программу школы, потребности родителей, пишет tmn. aif. ru.

Эти уроки будут преподавать ученикам 5-7 и 8-9 классов. Программа включает пять разделов, посвященных истории семейных отношений, ведению домашнего хозяйства и бюджету, предотвращению конфликтов.

Проводить уроки во внеурочное время будут классные руководители, психологи и социальные педагоги после прохождения специальной подготовки. Оценки по этому предмету ставить не будут. Школы получат учебники по мере их издания издательством.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
