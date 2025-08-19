В Госдуме заговорили о налоговой ловушке для бедных: что предложили депутаты

В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Малоимущих граждан лучше не облагать налогами, так как при вычете НДФЛ фактический доход становится еще меньше. Таким образом член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала Pravda.Ru предложение освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей.

Фото: Freepik is licensed under public domain Пустой кошелёк

Ранее ТАСС писало, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил правительству рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей.

Бессараб подчеркнула, что подобные инициативы уже находились на рассмотрении, однако не были приняты. По ее словам, поддержка малоимущих за счет налоговых льгот является правильной мерой.

"Я не могу сказать именно по сумме, потому что нужно оценить предложение, но то, что малоимущих лучше не облагать налогами, это факт, и неоднократно разные группы депутатов подавали такие предложения финансовому блоку правительства, но, к сожалению, они не были приняты", — сказала Бессараб.

Она отметила, что вопрос касается минимального размера оплаты труда и его фактического уровня.

"На мой взгляд, это правильно, если минимальный размер оплаты труда включает еще и налог на доходы физических лиц, то мы понимаем, что фактически на руки человек получает еще меньше. Поэтому, да, я согласна с самой концепцией предложения, но не могу сказать по точной сумме", — добавила парламентарий.