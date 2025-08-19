Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы
Челлендж 100 махов гирей в день может привести к травмам спины и плеч

В Госдуме заговорили о налоговой ловушке для бедных: что предложили депутаты

В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Общество

Малоимущих граждан лучше не облагать налогами, так как при вычете НДФЛ фактический доход становится еще меньше. Таким образом член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала  Pravda.Ru предложение освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Ранее ТАСС писало, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил правительству рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей. 

Бессараб подчеркнула, что подобные инициативы уже находились на рассмотрении, однако не были приняты. По ее словам, поддержка малоимущих за счет налоговых льгот является правильной мерой.

"Я не могу сказать именно по сумме, потому что нужно оценить предложение, но то, что малоимущих лучше не облагать налогами, это факт, и неоднократно разные группы депутатов подавали такие предложения финансовому блоку правительства, но, к сожалению, они не были приняты", — сказала Бессараб.

Она отметила, что вопрос касается минимального размера оплаты труда и его фактического уровня.

"На мой взгляд, это правильно, если минимальный размер оплаты труда включает еще и налог на доходы физических лиц, то мы понимаем, что фактически на руки человек получает еще меньше. Поэтому, да, я согласна с самой концепцией предложения, но не могу сказать по точной сумме", — добавила парламентарий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Рецепты маринованных шампиньонов: по-корейски, с тимьяном и чесноком
Натуральные акценты и карамельные тона вошли в топ трендов окрашивания 2025 года
Восточная коричневая змея признана второй по ядовитости в мире после тайпана
Nayara борется за стабильность: влияние санкций ЕС на нефтяной рынок Индии
Эксперты рассказали, как обслуживать тормоза автомобиля с пробегом более 150 тыс. км
Анна Седокова рискнула здоровьем ради 250 тысяч рублей в новом реалити-шоу
Никита Ефремов задержан в Шереметьево по обвинению в финансировании экстремизма
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов
Опрыскивание орхидей допустимо только при температуре выше 20 градусов
Маршрутная цепочка как замена перелёту делает дорогу путешествием и снижает расходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.