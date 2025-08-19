Реформа тихо вошла в классы: школьников больше не будут учить одному предмету

Реформа школьной программы, включающая отказ от преподавания обществознания в 5 —7 классах школы проводится своевременно и принесет пользу. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава, комментируя замену обществознания в российских школах другим предметом.
Ранее в российских школах из учебной программы убрали обществознание. Вместо него ученики пятых-седьмых классов будут изучать другой предмет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, обществознание для учеников пятых-седьмых классов заменят на другой предмет — "История нашего края".
Берулава подчеркнул, что изменения в образовательной программе полностью оправданы.
"То, что делается в школах сегодня, очень взвешенно, очень скрупулезно и своевременно, я считаю. Надо похвалить министерских работников и, прежде всего, министра просвещения", — отметил парламентарий.
По его словам, такие решения не нанесут вреда школьной системе.
"Поэтому это урон не нанесет. Наоборот, так это поднимет качество знания, которое усваивают школьники в школах", — подчеркнул Берулава.
