OLIMPBET: чаще всего россияне спорят с родственниками

В каждом втором случае россияне отмечали, что чаще всего спорят именно с членами своей семьи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок с родителями

В топ-3 категорий людей, с которыми чаще всего словесно соревнуются респонденты, также вошли друзья (36%) и коллеги с работы (26%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Почти каждый второй опрошенный (49%) отмечает, что может поспорить на какой-то приз или задание. Чаще всего россияне предлагают своим партнерам по дискуссии денежный приз — такой вариант ответа выбрали 54% опрошенных. Также россияне выбирают для победителя оплату счета в ресторане или кафе (24%) или желание, которое сможет исполнить проигравший (13%). При этом каждый третий испытывает моральный подъем при победе в споре.

Наиболее интересной темой в споре у россиян являются семейные дела, об этом заявил почти каждый второй (48%). Опрошенные также любят спорить о политике (46%), спорте (42%), работе (35%), а также о фильмах и сериалах (20%). Каждый второй при споре любит спокойно и размеренно приводить аргументы и доводы, а еще четверть предпочитают давить психологически (27%).

Свыше трети опрошенных (38%) откажутся спорить с оппонентом, который проявит нежелание слушать своего собеседника и честно принимать участие в споре, 33% будут избегать спора, если почувствуют, что могут проиграть, а 28% не терпят перехода на личности во время дискуссии. Секретом выигранного спора россияне считают знание — такой вариант ответа выбрал каждый третий, а каждый четвертый выбрал интуицию (27%).

Интересно, что 69% опрошенных считают себя хорошими участниками спора. В частности, 22% отметили, что они очень сильны в дискуссии, а 47% уверены, что неплохо справятся со спором.

Методология

* Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в августе 2025 года среди 1285 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн человек.

