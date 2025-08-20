Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%

OLIMPBET: чаще всего россияне спорят с родственниками

2:24
Общество

В каждом втором случае россияне отмечали, что чаще всего спорят именно с членами своей семьи.

Ребенок с родителями
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок с родителями

В топ-3 категорий людей, с которыми чаще всего словесно соревнуются респонденты, также вошли друзья (36%) и коллеги с работы (26%), об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.

Почти каждый второй опрошенный (49%) отмечает, что может поспорить на какой-то приз или задание. Чаще всего россияне предлагают своим партнерам по дискуссии денежный приз — такой вариант ответа выбрали 54% опрошенных. Также россияне выбирают для победителя оплату счета в ресторане или кафе (24%) или желание, которое сможет исполнить проигравший (13%). При этом каждый третий испытывает моральный подъем при победе в споре.

Наиболее интересной темой в споре у россиян являются семейные дела, об этом заявил почти каждый второй (48%). Опрошенные также любят спорить о политике (46%), спорте (42%), работе (35%), а также о фильмах и сериалах (20%). Каждый второй при споре любит спокойно и размеренно приводить аргументы и доводы, а еще четверть предпочитают давить психологически (27%).

Свыше трети опрошенных (38%) откажутся спорить с оппонентом, который проявит нежелание слушать своего собеседника и честно принимать участие в споре, 33% будут избегать спора, если почувствуют, что могут проиграть, а 28% не терпят перехода на личности во время дискуссии. Секретом выигранного спора россияне считают знание — такой вариант ответа выбрал каждый третий, а каждый четвертый выбрал интуицию (27%).

Интересно, что 69% опрошенных считают себя хорошими участниками спора. В частности, 22% отметили, что они очень сильны в дискуссии, а 47% уверены, что неплохо справятся со спором.

Методология

* Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в августе 2025 года среди 1285 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
Еда и рецепты
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Последние материалы
Алексею Чумакову провели сложнейшую операцию на позвоночнике
Сергей Романович рассказал о сложностях возвращения в профессию после зарубежного периода
В Госдуме поддержали идею штрафовать теплоснабжающие организации за одно нарушение
Чистка направляющих тормозов Toyota Camry обязательна каждые 10 тысяч километров
Тренера: тренировка мышц на гравитроне, техника и рекомендации для начинающих
Известь, соль, мята: дешёвые средства, которые продлевают жизнь вашему урожаю
Длительный интервал между трапезами замедляет развитие болезни Альцгеймера — Nature Communications
Шеф-повара назвали 10 ингредиентов, которые улучшают вкус супа
Юрист Черкасов: при алиментах из пенсии могут списывать до 70%
Ранние приматы обитали в холодных и умеренных зонах не менее 18 миллионов лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.