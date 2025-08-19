Казачий круг в Троицке выбрал атамана военного отдела

Сегодня, 19 августа, в городе Троицк Челябинской области состоялся казачий круг, на котором был избран новый атаман Третьего (Троицкого) казачьего военного отдела. Заседание прошло под председательством атамана Оренбургского казачьего войска войскового старшины Игоря Цыганова.
Перед началом круга участников мероприятия благословил архиепископ Троицкий и Южноуральский Павел. Был проведён традиционный молебен перед голосованием. А затем состоялось выступление кандидата на эту высокую должность. Далее на трибуну поднимались уважаемые казаки и старейшины со своими напутственными речами. Выборы завершились избранием Виталия Трошина. Казаки провозгласили троекратное "Любо".
— Поздравляю Трошина Виталия Николаевича с избранием. Желаю стремиться к развитию отдела, быть примером для казаков и сплачивать вокруг себя настоящую казачью семью, — отметил в поздравительной речи Игорь Цыганов.
В мероприятии приняли участие:
На круге было озвучено общее желание казаков Третьего отдела войти всем составом в структуру Оренбургского казачьего войска. Сегодня численность отдела составляет 85 казаков. Это пожелание вскоре будет рассмотрено. Казачье общество продолжает расширять свой круг, становясь всё более монолитной и грозной силой для врагов России.
