Казачий круг в Троицке выбрал атамана военного отдела

Виталий Трошин избран атаманом Третьего (Троицкого) казачьего военного отдела

Сегодня, 19 августа, в городе Троицк Челябинской области состоялся казачий круг, на котором был избран новый атаман Третьего (Троицкого) казачьего военного отдела. Заседание прошло под председательством атамана Оренбургского казачьего войска войскового старшины Игоря Цыганова.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Выборы нового атамана Третьего (Троицкого) казачьего военного отдела

Нового атамана благословил архиепископ Павел

Перед началом круга участников мероприятия благословил архиепископ Троицкий и Южноуральский Павел. Был проведён традиционный молебен перед голосованием. А затем состоялось выступление кандидата на эту высокую должность. Далее на трибуну поднимались уважаемые казаки и старейшины со своими напутственными речами. Выборы завершились избранием Виталия Трошина. Казаки провозгласили троекратное "Любо".

Поздравления от руководства казачьего войска

— Поздравляю Трошина Виталия Николаевича с избранием. Желаю стремиться к развитию отдела, быть примером для казаков и сплачивать вокруг себя настоящую казачью семью, — отметил в поздравительной речи Игорь Цыганов.

Состав круга: участие казачьих и региональных лидеров

В мероприятии приняли участие:

атаман Четвёртого казачьего отдела Челябинской области Павел Тесленко ;

; атаман Второго отдела Андрей Бережнев ;

; председатель совета стариков войска Александр Егоров ;

; казаки Третьего отдела;

представители органов власти Челябинской области.

Казаки Троицкого отдела хотят войти в состав Оренбургского казачьего войска

На круге было озвучено общее желание казаков Третьего отдела войти всем составом в структуру Оренбургского казачьего войска. Сегодня численность отдела составляет 85 казаков. Это пожелание вскоре будет рассмотрено. Казачье общество продолжает расширять свой круг, становясь всё более монолитной и грозной силой для врагов России.