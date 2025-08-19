Рабочие места на вес золота: мигрантам готовят стоп-лист

В Госдуме ответили на идею ограничить найм мигрантов в ряде сфер

В строительстве и торговле есть возможность обойтись без привлечения иностранных специалистов, а рабочие места с высокой оплатой должны оставаться за россиянами. Таким образом в беседе с Pravda.Ru депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб прокомментировала предложение Минтруда РФ ограничить найм мигрантов в ряде отраслей.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минтруд РФ предлагает в 2026 году ограничить ряд отраслей в найме иностранных работников. В частности, речь идет об общественном питании, строительстве, а также розничной торговле алкоголем и табаком.

По словам Бессараб, решение о найме иностранцев должно учитывать реальные потребности рынка труда и уровень оплаты в отраслях.

"Сегодня в строительстве достаточно высокие заработные платы и вполне реально обеспечить через профессиональную подготовку наших молодых специалистов тем, чтобы ребята, закончив 9 класс, смогли обучиться и получить в свои руки достаточно востребованную и, главное, высокооплачиваемую работу. Зачем нам отдавать эти места так называемым иностранным специалистам", — подчеркнула депутат.

Она добавила, что в розничной торговле сначала предлагаются рабочие места местным жителям, и только если вакансии остаются незаполненными, работодатели обращаются к иностранцам.

"В большинстве регионов не принято приглашать на должности рабочие места в розничной торговле иностранных специалистов. Больше того, скажу, что предлагаются сначала заработные платы по среднеотраслевому уровню сначала нашим работникам. Вот если не смогут найти, тогда только в этом случае предлагается иностранцам. За исключением, пожалуй, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, где достаточно представлены иностранные специалисты вот именно в этой сфере", — пояснила Бессараб.

Особое внимание, по мнению депутата, должно уделяться сфере общепита и контролю за санитарными требованиями.

"Если мы не будем уверены в том, что у такого специалиста, тем более приглашенного иностранного специалиста, есть санитарная книжка, то, конечно, мы не будем уверены завтра в своем здоровье", — отметила парламентарий.

Она заключила, что при высоком уровне оплаты труда рабочие места должны оставаться за российскими гражданами.