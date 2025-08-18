Россияне стали добиваться повышения зарплаты хитрым способом: что нужно знать о синдроме злорадного выгорания

Синдромом злорадного выгорания начали страдать россияне

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В России сотрудники разных компаний стали чаще жаловаться своим руководителям на усталость, чтобы добиться повышения зарплаты. Сейчас это называется "синдром злорадного выгорания".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тревожный отпуск

Он пришел в Россию с Запада, где переработки и демонстрация усталости культивируются уже 15 лет. Такое поведение уже считают статусным символом, как отмечают психологи.

Термин "культура суеты" закрепился в США и Европе в 2010-х годах, когда сотрудники, подчеркивая преданность делу, начали хвастаться переработками.

Эксперты отметили, что использование "злорадного выгорания" для повышения зарплаты и манипуляции начальством может дать эффект, но не долговечный.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.